Александр Винокуров: «Всегда есть над чем работать»

На Чемпионате Азии сборная Казахстана по велоспорту завоевала 20 медалей. Казахстанский профессиональный велогонщик Александр Винокуров прокомментировал выступление команды и рассказал о дальнейших планах.

— Александр, поздравляем сборную Казахстана с успешным выступлением на Чемпионате Азии по велоспорту. Скажите, пожалуйста, все ли цели были достигнуты на этих соревнованиях?

— Выступление на Чемпионате Азии, несомненно, было очень успешным. Мужчины, женщины, юниоры, паралимпийцы – все выступили на должном уровне, показали хорошее время. Наша сборная завоевала рекордное количество медалей – 7 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых наград, доказав в очередной раз, что Казахстан – признанный лидер велосипедного спорта в Азии. При этом важно отметить, что впервые медаль была завоевана в паравелоспорте, а также впервые был завоеван титул чемпионки Азии по велоспорту на шоссе в женском велоспорте. Конечно же, все это результат многолетней поддержки и развития велоспорта в нашей стране, а также возможности для спортсменов нашей национальной сборной выступать на самых престижных международных стартах наряду с лучшими гонщиками мира в составе профессиональной велокоманды Astana Qazaqstan Team. Также хотел бы выразить благодарность личным тренерам ребят, которые тоже внесли свой вклад в сегодняшний успех. В целом, мы довольны прошедшим первенством, ведь после 2014 года для нас это был самый успешный Чемпионат Азии. Конечно, всегда есть над чем работать, и мы обязательно усилимся еще к следующему чемпионату.

— У команды Astana Qazaqstan Team не очень-то сложилось начало сезона. Согласны ли вы с этим мнением?

— Что ж, я не могу с этим не согласиться, болельщики «Астаны» привыкли к большим победам уже с первых стартов. Но начало сезона сложилось так, что большинство гонщиков переболели коронавирусом, кишечным вирусом и другими болезнями. Поэтому начало сезона выдалось не таким успешным, как бы нам хотелось. Таков профессиональный спорт – болезни и травмы вносят свои коррективы. При этом некоторые гонщики до сих пор страдают от последствий перенесенных болезней, и, конечно же, задача наших врачей – быть предельно внимательными, и пока не всем гонщикам дают разрешения даже выходить на старт, только после их полного восстановления. Но, в любом случае, мы надеемся, что все эти проблемы останутся в первом полугодии, и дальше мы продолжим радовать наших болельщиков новыми победами.

— Лидер Astana Qazaqstan Team Мигель Анхель Лопес сошел с «Джиро-2022» из-за травмы. Каково его нынешнее состояние и когда ждать его возвращения?

— Да, его сход с Джиро очень расстроил всю команду и ее болельщиков. Но, к сожалению, как я говорил, в профессиональном спорте такое случается, велоспорт – это очень травмоопасный вид спорта. В любом случае, он сильный гонщик, и мы рады его возвращению в состав «Астаны». Сейчас Мигель Анхель Лопес проходит необходимые обследования, и мы будем ждать финального заключения медицинского персонала команды, когда он снова сможет стартовать на больших гонках.

— Если колумбиец Лопес вскоре поправится, возможен ли его выход на «Тур де Франс-2022» с Алексеем Луценко?

— Вполне возможно, что он отправится помогать нашему казахстанскому лидеру на Туре. Но все будет зависеть от результатов полного обследования, сроков его восстановления. Пока мы не получим заключения наших докторов, сложно о чем-то говорить.

— В отсутствие Лопеса на 9-м этапе «Джиро» неплохо проявил себя знаменитый итальянец Винченцо Нибали. Сможет ли он войти в Топ-10 генеральной классификации на третьей неделе?

— Как вы знаете, этот год для нашего итальянского ветерана заключительный в его карьере. И мы рады, что он выбрал именно нашу команду, чтобы попрощаться с велоспортом. Команду, где он достиг самых высоких результатов в своей богатой карьере. Я думаю, Винченцо очень мотивирован сохранить свое место в десятке лучших в своей финальной «Джиро» и будет делать все возможное для этого. В любом случае, он показал, что настоящий профессионал и боец. Все мы видим, что он не едет «статистом», а атакует и старается порадовать наших болельщиков красивым выступлением.

— По итогам 9-го королевского этапа в список Топ-10 молодежной классификации вошел 23-летний казахстанец Вадим Пронский. Какие задачи ставятся перед талантливым молодым гонщиком?

— Вадим Пронский — очень сильный и перспективный казахстанский спортсмен, который старается показать свой максимум, помогая команде. Мы в свою очередь стараемся не давить на него, ожидая каких-то сверхрезультатов на этой «Джиро». Да, попадание в Топ-10 молодежного зачета, несомненно, радует, он доказывает, что один из самых сильных представителей своего поколения, но сохранение места в этой десятке – не есть его основная задача. Основная задача – набираться опыта в одной команде наряду с такими легендами, как Винченцо Нибали, учиться правильно распределять свои силы и так далее. Это лишь второй гранд-тур в его карьере, в прошлом году он также ехал «Джиро», и мы рады, что он растет и прогрессирует. Но, как показывает практика, лучше не форсировать, позволяя молодому гонщику развиваться естественным образом.

— Сможете ли назвать ваш финальный список тройки подиума на «Джиро-2022»?

— Мой вариант финальной тройки – Карапаз, Хиндли, Нибали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexandr Vinokurov (@alexandrvinokurov)

— Вы является официальным лицом компании 1ХВеt. Расскажите, почему именно эту компанию выбрали и чем они вас заинтересовали?

— Представители компании обратились ко мне с предложением о сотрудничестве в конце прошлого года. Рассказали о новой концепции, о стремлении к так называемым «осознанным» ставкам, предложили сняться в рекламе. В целом, мне показалось это интересным, близким к спорту, к спортивным эмоциям и болельщикам. Тем более что 1XBet спонсирует много видов спорта в Казахстане, многие спортивные СМИ, которым так не хватает источников дохода, компания также старается сотрудничать с федерациями. Во всем мире это очень развито, это помогает многим видам спорта развиваться. Кроме того, многие болельщики во всем мире, хорошо разбирающиеся в спорте, подходя осознанно, зарабатывают на этом деньги. Но, конечно, во всем должна быть мера, и эту меру важно понимать и соблюдать, то есть подходить к этому с умом.

— Как часто бываете в Казахстане? Видели вас в рекламе 1xBet. Знаем, что съемки проходили в Алматы. Комфортно ли чувствовали себя в новой роли?

– У меня очень загруженный график, очень много командировок и дел в роли генерального менеджера, большая команда – это большая ответственность, к которой я максимально серьезно подхожу. Но при этом я всегда стараюсь найти время, чтобы приехать в Казахстан, пообщаться с молодежью, с тренерами, с журналистами. Что касается съемок в рекламе, то да, они проходили в Алматы, в целом, мне было вполне комфортно, так как все было очень оперативно и хорошо организовано. Я не актер, для меня любые съемки – это всегда челлендж, но мне было интересно поучаствовать и попробовать что-то новое.

— Также поздравляем с призовым подиумом представителя «Астаны» Самуэлле Баттистеллы на «Туре Венгрии», которому на этой гонке помогал Алексей Луценко. Каково здоровье Алексея после операции и на каких гонках его ждать в ближайшее время?

— К счастью, Алексей очень хорошо и планомерно восстанавливается. Он уже вполне хорошо себя чувствует, конечно, немного сказывается вынужденное отсутствие гоночной практики, но он очень мотивирован, амбициозен и серьезно готовится к «Тур де Франс». Сейчас, после «Тура Венгрии», он проходит высокогорный сбор, по завершении которого его ближайшей гонкой будет «Тур Швейцарии». Надеемся, он уже там сможет порадовать болельщиков ярким выступлением.

— Какие планы у команды Astana Qazaqstan Team на середину и конец сезона? И как оцените дебют ваших сыновей в мировом туре?

— Несомненно, мы будем в первую очередь настраиваться на достойное выступление на предстоящих гранд-турах – «Тур де Франс» и «Вуэльта Испании». Также надеюсь, что все ребята восстановятся после тяжелой весны и покажут себя на последующих недельных гонках. На сегодняшний день у нас хорошая атмосфера в команде, чувствуется сплоченность. Поэтому будем ждать развития сезона. Что касается дебюта сыновей, то, да, ребята стараются. Николя принес в копилку Казахстана «бронзу» на Чемпионате Азии, Алекс готовится к старту молодежной версии «Джиро». В целом, я стараюсь на них не давить и доволен тем, как они развиваются. Как и другие молодые ребята из Казахстана в составе нашей новой андеровской континентальной команды. Создание такой команды в этом году – это очень важная ступень для подготовки отечественных спортсменов к профессиональному велоспорту. Сегодня из 12 велогонщиков состава половина – это молодые казахстанцы. Самое главное, что у всех ребят есть возможность развиваться при основной команде и учиться у чемпионов.