«Тобол» в первом раунде ЛЧ может сыграть с «Марибором», «Шерифом» и «Карабахом»

Определились возможные соперники «Тобола» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Костанайский клуб возьмет старт в Лиге чемпионов в качестве «несеяной» команды.
Возможные соперники «желто-зеленых» в первом раунде ЛЧ:
- «Карабах» (Азербайджан)
- «Мальме» (Швеция)
- «Лудогорец» (Болгария)
- «Шериф» (Молдова)
- «ЧФР Клуж» (Румыния)
- «Буде-Глимт (Норвегия)
- «Ференцварош» (Венгрия)
- «Марибор» (Словения)
- «Слован Братислава» (Словакия)
- «ХИК» (Финляндия)
- «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)
- «Дюделанж» (Люксембург)
- «Жальгирис» (Литва)
- «Нью-Сейнтс» (Уэльс)
- «Шемрок Роверс» (Ирландия)
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