«Тобол» в первом раунде ЛЧ может сыграть с «Марибором», «Шерифом» и «Карабахом»

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Определились возможные соперники «Тобола» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Костанайский клуб возьмет старт в Лиге чемпионов в качестве «несеяной» команды.

Возможные соперники «желто-зеленых» в первом раунде ЛЧ:

  • «Карабах» (Азербайджан)
  • «Мальме» (Швеция)
  • «Лудогорец» (Болгария)
  • «Шериф» (Молдова)
  • «ЧФР Клуж» (Румыния)
  • «Буде-Глимт (Норвегия)
  • «Ференцварош» (Венгрия)
  • «Марибор» (Словения)
  • «Слован Братислава» (Словакия)
  • «ХИК» (Финляндия)
  • «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)
  • «Дюделанж» (Люксембург)
  • «Жальгирис» (Литва)
  • «Нью-Сейнтс» (Уэльс)
  • «Шемрок Роверс» (Ирландия)

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