1XBET Kazakhstan – официальный спонсор столичного «Жениса»

«Женис» – старейший клуб в Казахстане, с непростой судьбой. Изначально клуб был основан в 1964-м году. Команда играла в советский период, трижды становилась чемпионом Республики Казахстан и несколько раз участвовала в Еврокубках.

В декабре 2014-го года клуб был закрыт, но в 2021-м на радость всех казахстанских любителей футбола – его удалось возродить. В первом же сезоне новый коллектив «столичных» сумел завоевать бронзовые медали первенства, что говорит о больших амбициях клуба.

У команды во все времена была армия преданных фанатов. В лучшие годы на своих домашних играх «столичные» могли собирать полный стадион вместимостью до 12.000, особенно с лидерами и принципиальными соперниками.

В марте этого года клуб презентовал новое лого, разработанное при тесном сотрудничестве со своими болельщиками. Обновленный логотип имеет «желто-черные» цвета, как в 2000-2003 годах. В центр логотипа вернулся легендарный барс. Также над лого появилась звезда – она символизирует три чемпионства в сезонах 2000, 2001 и 2006.

«Безусловно, «Женис» – значимый клуб в казахстанском футболе. Сейчас «столичные» пишут новую историю, чтя старые традиции. Мы рады стать частью этой истории и готовы всячески поддержать развитие легендарного клуба», – сообщают в компании 1XBET.

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Напомним, что в Казахстане бренд 1XBET представляют такие именитые спортсмены, как Ангелина Лукас, Игита, Айгерим Абилкадирова, Еркебулан Токтар, футбольные и футзальные клубы – ФК «Кайрат», ФК «Жетысу», SD Family, АФК «Кайрат», МФК «Каспий» и МФК «Аят», а также представитель музыкальной-индустрии – V $ X V PRiNCE.

Компания 1XBET и футбольный клуб «Женис» верят, что сотрудничество будет эффективным, учитывая потенциал обоих брендов.