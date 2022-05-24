Юрий Михайлис: «Продолжаю ли работать со сборной? Не знаю»

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис подвел итоги матча с Италией (5:2) на ЧМ.
– Хорошая игра. Самое главное, что ребята справились с эмоциями, отдохнули хорошо и были готовы играть. Сегодня мы полностью контролировали игру. Хорошее было взаимодействие между партнерами, хорошие и красивые голы, в обороне надежно сыграли. Были небольшие ошибки, но партнеры в команде друг друга поддерживали и выручали.
– Услышали мы гимн наш сегодня.
– Надеюсь, порадовали наших болельщиков хорошей игрой в заключение чемпионата.
– Не сочтите за грубость, но вы продолжаете работать в сборной?
– Я не знаю. Сейчас мы отдыхать будем, потом уже заключать контракты.
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