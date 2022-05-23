Бонжур, Париж! Старт Турнира Большого шлема – Ролан Гаррос. Что нас ждет в этом году?

Сегодня стартует второй в году Турнир Большого шлема – Ролан Гаррос. Грунтовые корты Парижа успели испытать на себе игры квалификационного раунда.

Во Франции будут решаться вопросы, которые беспокоят заядлых любителей большого тенниса:

Сравняется ли первая ракетка мира Новак Джокович с королем грунта Рафаэлем Надалем по количеству выигранных титулов? Зимой Надаль оформил 21 победу в финалах Турнира Большого шлема, в то время как Новак не участвовал в турнире из-за санкций со стороны Австралии.

Сможет ли Медведев вернуть себе звание главного теннисиста планеты, отобрав его у Джоковича или у него сдадут нервы?

Как далеко пройдет наш соотечественник Александр Бублик, который выступает под 41-ым номером посева?

А также, смогут ли Карлос Алкарас, Стефанос Циципас и Александр Зверев оказать сопротивление на данном турнире именитым и опытным теннисистам?

На эти и другие вопросы мы найдем ответы совсем скоро!

Компания 1XBET оценила шансы на победу в турнире и предлагает заранее выбрать своего фаворита :

На победу Джоковича коэффициент составил 2.8, на победу Алкараса коэффициент 3, победа Надаля в 3.75, победа Циципаса в 4.5, на победу Зверева коэффициент оставил 20, а на победу Медведева коэффициент 39.

Что касается турнира WTA, 1XBET оценивает шансы на победу Иги Швентек с коэффициентом 1.76, Симоны Халеп с коэффициентом 14, а на победу Онс Жабер, коэффициент 12,5.

На выход в финал нашей соотечественницы Елены Рыбакиной дают коэффициент 10.

Напоминаем, что ставки на матчи основного турнира Ролан Гаррос дают шанс выиграть ценные призы в акции «Турнир Большого шлема». Участвуйте и выигрывайте ценные призы и промо-баллы.

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