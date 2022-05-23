ЧМ по хоккею 2022. Стал известен состав сборной Казахстана на матч с Италией

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Сборная Казахстана по хоккею в заключительном матче ЧМ-2022 сыграет с Италией. Главный тренер команды Юрий Михайлис выставил такой состав.

 
 
 
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Публикация от Qazaqstan Hokei Federasiasy (@kazakhstanhockey)

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