ЧМ по хоккею 2022. Стал известен состав сборной Казахстана на матч с Италией

Сборная Казахстана по хоккею в заключительном матче ЧМ-2022 сыграет с Италией. Главный тренер команды Юрий Михайлис выставил такой состав.
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