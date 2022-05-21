Умер экс-тренер «Жениса» и сборной Казахстана Сергей Гороховодацкий

На 73-м году ушел из жизни ветеран казахстанского футбола Сергей Гороховодацкий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Айдын Кожахмет.

Гороховодацкий работал в молодежной, олимпийской и национальной сборных Казахстана. Именно при нем «Женис» в 2000 году впервые стал чемпионом Казахстана.

По сообщению Кожахмета, у Гороховодацкого в последние несколько лет были проблемы со здоровьем.

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