Финал теннисного турнира серии ATP Beeline Challenger 80 в Шымкенте

Сегодня состоится полуфинал и финал международного теннисного турнира ATP Beeline Challenger 80, который стартовал 9 мая в Шымкенте.

На кортах Национального теннисного центра две недели проходили соревнования как в одиночном, так и парном разряде.

Финал и полуфинал турнира вы можете увидеть в прямых эфирах телеканалов Qazsporttv.kz и Insporttv.kz, где главным партнером выступила компания 1XBET Казахстан.

В полуфинальной игре на корте турнира встретятся датский теннисист Микаэль Торпегаард в паре с японским теннисистом Учида Каити на победу которых компания 1XBET даёт коэффициент – 1.725 против российского теннисиста Яна Бондаревского и казахстанского спортсмена Григория Ломакина, с коэффициентом на победу – 2.

А также, Бейбыт Жукаев в паре с Алибеком Качмазовым встретятся против пары Маркоса Каловелониса и Санжара Файзиева, на победу Жукаева и Качмазова компания 1XBET даёт коэффициент 2.092, на победу Каловелониса и Файзиева коэффициент 1.688.

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