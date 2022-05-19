Зарина Дияс: «Спустя четыре месяца я вернулась на корт, и это – настоящее счастье»

Зарина Дияс высказалась о возвращении в тур WTA.

– Спустя четыре месяца я вернулась на корт, и это – настоящее счастье. У меня были проблемы со здоровьем и то, что я вновь в теннисе – маленькая, но победа. Впереди – много работы и усердных тренировок, и я очень надеюсь, что в скором времени верну свою лучшую форму. Спасибо всем за поддержку, теплые слова и веру в меня. Это очень помогает в непростой период моей карьеры.

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