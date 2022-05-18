Участников нелегального кокпара задержали в Каскелене. Игра велась на городских улицах

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В Каскелене задержаны организатор и участники несанкционированного кокпара.

Всадники, участвовавшие в национальной конной игре, повредили чужие машины.

Организатор – 66-летний житель Каскелена, устроивший кокпар в день рождения племянника. Игра проходила в поле на окраине города, но затем переместилась на улицы.

Задержанных привлекут к ответственности за мелкое хулиганство и создание препятствий для транспортных средств, их арестовали на 10 суток.

 
 
 
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Публикация от КАСКЕЛЕН И КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН (@kaskelenkz)

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