Участников нелегального кокпара задержали в Каскелене. Игра велась на городских улицах

В Каскелене задержаны организатор и участники несанкционированного кокпара.

Всадники, участвовавшие в национальной конной игре, повредили чужие машины.

Организатор – 66-летний житель Каскелена, устроивший кокпар в день рождения племянника. Игра проходила в поле на окраине города, но затем переместилась на улицы.

Задержанных привлекут к ответственности за мелкое хулиганство и создание препятствий для транспортных средств, их арестовали на 10 суток.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КАСКЕЛЕН И КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН (@kaskelenkz)

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