Айгерим Абилкадирова стала героиней нового выпуска «ЖБ подкаста», который стремительно набирает популярность в казахстанском YouTube. В передаче ведущие Ильяс Джапаров и Ильяс «Джуниор» Копжасаров обсуждают с гостями спорт Казахстана и Мира, а также затрагивают интересные и горячие темы.

Первая и единственная чемпионка мира по грэпплингу в Казахстане, чемпионка Азии по дзюдо Айгерим Абилкадирова рассказала о начале своей карьеры, травмах, заработке и о победах в международных турнирах.

Как и ожидалось, героиня оказалась очень интересной и разносторонней личностью. К примеру, помимо спортивных достижений, Айгерим стала победительницей в международном конкурсе красоты Miss Europe Continental-2022, проходившем в Италии в начале мая этого года.

«Я люблю всегда быть первой. Будь это соревнования или конкурсы. Для меня это – одно из главных. Не люблю занимать вторые и третьи места, хочу быть в центре», – смеясь, делится Айгерим.

Вспоминая нашумевшую историю с «Мисс Казахстан», спортсменка вспомнила о том, как ее убрали из участниц:

«Я думаю меня пригласили туда, чтобы я подняла им актив и привлекла новую аудиторию. Когда оставался всего час, меня просто слили с этого конкурса».

Что касается спортивной карьеры, то казахстанка хочет попробовать себя даже в ММА!

«Я планирую в будущем выступать в ММА, потому что мне это очень нравится. Хотелось бы себя попробовать. Мне много поступает предложений по этому поводу, но конечно, сначала нужно для этого подготовиться: поставить руки и ноги», – резюмировала спортсменка.

Напомним, что в прошлых выпусках студию посетили такие спортсмены, как самая популярная боксерша страны Ангелина Лукас, актер и боец Еркебулан Токтар, игроки ФК «Кайрат» Гулжигит Алыкулов и Еркебулан Сейдахмет, вратарь сборной Казахстана и АФК «Кайрат» Игита, а также представитель рэп-индустрии V $ X V PRiNCE.

Полное интервью Абилкадировой и другие выпуски подкаста доступны на официальном YouTube-канале 1XBET Kazakhstan.