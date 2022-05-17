Сборная Казахстана сыграет два домашних матча Лиги наций в Нур-Султане, место проведения третьего не называется

КФФ опубликовала календарь выступлений сборной Казахстана в Лиге наций.
Время указано по Нур-Султану.
Лига «С», группа 3
Тур 1, Казахстан – Азербайджан
03.06.2022, 20:00
«Астана Арена», Нур-Султан.
Тур 2, Словакия – Казахстан
07.06.2022, 00:45
Стадион «Антон Малатински», Трнава, Словакия.
Тур 3, Беларусь – Казахстан
11.06.2022, 00:45
Стадион «Караджордже», Нови-Сад, Сербия.
Тур 4, Казахстан – Словакия
13.06.2022, 20:00
«Астана Арена», Нур-Султан.
Тур 5, Казахстан – Беларусь
22.09.2022, 20:00
Место проведения определится позже.
Тур 6, Азербайджан – Казахстан
25.09.2022, 22:00
Место проведения определится позже.
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