Сборная Казахстана сыграет два домашних матча Лиги наций в Нур-Султане, место проведения третьего не называется

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КФФ опубликовала календарь выступлений сборной Казахстана в Лиге наций.

Время указано по Нур-Султану.

Лига «С», группа 3

Тур 1, Казахстан – Азербайджан

03.06.2022, 20:00

«Астана Арена», Нур-Султан.

Тур 2, Словакия – Казахстан

07.06.2022, 00:45

Стадион «Антон Малатински», Трнава, Словакия.

Тур 3, Беларусь – Казахстан

11.06.2022, 00:45

Стадион «Караджордже», Нови-Сад, Сербия.

Тур 4, Казахстан – Словакия

13.06.2022, 20:00

«Астана Арена», Нур-Султан.

Тур 5, Казахстан – Беларусь

22.09.2022, 20:00

Место проведения определится позже.

Тур 6, Азербайджан – Казахстан

25.09.2022, 22:00

Место проведения определится позже.

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