Александр Шин подписал контракт с «Арланом»

Экс-хоккеист «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Александр Шин подписал контракт с кокшетауским «Арланом».

Минувший сезон 36-летний уроженец Усть-Каменогорска провел в «Торпедо», сыграв 49 матчей и набрав 52 (15+37) очка.

Шин вызывался на сборы национальной команды в апреле, однако не вошел в окончательную заявку на ЧМ.

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