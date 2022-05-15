Экс-игрок «Монреаля» Валентенко возглавил «Арлан»

Павел Валентенко назначен новым главным тренером ХК «Арлан». Контракт подписан на 3 года.

Павел Александрович родился 20 октября 1987 года в городе Нижнекамск. Начинал свою карьеру в системе ХК «Нефтехимик». Так же выступал за московское «Динамо», «Авангард», «Торпедо», «Югру», «Спартак» в КХЛ.

Валентенко был выбран под общим 139-м номером на драфте НХЛ 2006 года командой «Монреаль Канадиенс». В 2007 году, после того как он пробился в основу «Нефтехимика», Павел переезжает в Северную Америку, в фарм-клуб «Канадиенс» «Гамильтон Булдогс». Он был признан лучшим новичком «Булдогс» в своем первом сезоне (2007—2008) и входил в расширенный список игроков «Монреаль Канадиенс» на плей-офф Кубка Стэнли 2008.

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