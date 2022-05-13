Тренера по тхэквондо подозревают в изнасиловании 14-летней воспитанницы в Алматинской области

Тренера по тхэквондо в Илийском районе Алматинской области обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении 14-летних воспитанниц.

По словам матери одной из пострадавших девочек, тренер предложил сделать подопечной, жаловавшейся на головные боли, «гормональный массаж».

«Сказал ей раздеться по пояс. Затем он уложил ее на диван, зажал болевым приемом и трогал в интимных местах. На вопрос девочки, что он делает, тренер ответил, что ищет «щекотку». Как оказалась, это не единичный случай. Еще одна воспитанница рассказала похожую историю про сеанс «массажа». По ее словам, тренер провел его 9 апреля», – говорится в материале Orda.kz.

Еще одна пострадавшая обвинила тренера в изнасиловании. Родители девочек обратились с заявлениями в полицию Илийского района.

Было заведено уголовное дело по двум эпизодам по статье 121 ч. 3 УК РК «Насильственные действия сексуального характера» и по статье 120 ч. 3 УК РК «Изнасилование». Но дела по домогательствам закрыли, объяснив нехваткой доказательств.

Впоследствии дело переквалифицировали на статью 122 УК РК «Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

«Его оклеветали, ничего такого не было. Он хороший человек, добрый, доброжелательный, всегда всем помогает, авторитетный. Сами девочки из неблагополучных семей, у них нет отцов. Одну из них отец вообще бьет», – заявила секретарь спортивной школы Маржан Ынтымаккызы, отметив, что тренер уволился по собственному желанию еще до инцидента.

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