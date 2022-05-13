Экс-игроки «Кайрата» Еременко и Сисей работают над академией в Гамбии

Экс-игроки «Кайрата» Алексей Еременко и Момуду Сисей работают над футбольной академией в Гамбии.

«Это мы с братом Романом занимаемся. Уже давно. Я представляю, как все должно работать. Человек пятьдесят будут тренироваться на новеньком искусственном поле, которое в Турции заказал. ...Откроется месяца через три-четыре. Пока я в России, всем занимается Момоду Сисей, бывший форвард сборной Гамбии. Я с ним в «Кайрате» играл. Живет в 500 метрах от поля», – рассказал Еременко «Спорт-Экспрессу».

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