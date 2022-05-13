«Кайрат» подписал профессиональный контракт с Труфановым

Воспитанник «Кайрата» Ян Труфанов подписал первый профессиональный контракт с алматинским клубом.

Соглашение с 17-летним нападающим рассчитано до декабря 2024 года.

Минувший сезон Труфанов провел в составе «Кайрат-Жастара», где в 6 матчах Первой лиги забил 4 мяча.

Также он отличился голом в ворота «Жилины» в Юношеской лиге УЕФА.

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