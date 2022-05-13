В Шымкенте проходит теннисный турнир серии ATP Beeline Challenger 80

9 мая в Шымкенте стартовал международный теннисный турнир серии ATP Beeline Challenger 80, который продлится до 20 мая.

На кортах Национального теннисного центра проходят соревнования как в одиночном, так и парном разряде.

Участие в турнире принимают игроки ТОП – 300 мирового рейтинга, Казахстан же представляют Денис Евсеев, Достанбек Ташбулатов, Тимур Мауленов, Никита Сидоров, Аслан Темирлан и другие игроки.

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Уже 13 мая, в одиночном разряде на корте турнира встретятся американские профессиональные теннисисты: 20-летний Эмилио Нава и 24 летний Уилисс Бланш, которые неплохо показали себя на предыдущем турнире, компания 1XBET дает прогноз: коэффициент на победу Эмилио Нава 1.26, коэффициент на победу Уилисса Бланша 3.34.

А также, турецкий теннисист Ерги Кирикин встретится с теннисистом из Германии Себастьяном Фанзелов, шансы на победу оцениваются следующими образом: коэффициент на победу Ерги Киркина 1.66, коэффициент на победу Себастьяна Фанзелов 2.035.

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