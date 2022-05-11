Календарь сборной Казахстана по хоккею на ЧМ

14 мая сборная Казахстана стартует на чемпионате мира по хоккею в Финляндии. Первым соперником команды Юрия Михайлиса будет Дания.

14 мая (время указано Нур-Султана)

Дания – Казахстан – 15:20

15 мая

Франция – Казахстан – 19:20

17 мая

Швейцария – Казахстан – 23:20

19 мая

Канада – Казахстан – 23:20

20 мая

Казахстан – Словакия – 23:20

22 мая

Казахстан – Германия – 19:20

23 мая

Казахстан – Италия – 19:20

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