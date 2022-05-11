Календарь сборной Казахстана по хоккею на ЧМ

14 мая сборная Казахстана стартует на чемпионате мира по хоккею в Финляндии. Первым соперником команды Юрия Михайлиса будет Дания.
14 мая (время указано Нур-Султана)
Дания – Казахстан – 15:20
15 мая
Франция – Казахстан – 19:20
17 мая
Швейцария – Казахстан – 23:20
19 мая
Канада – Казахстан – 23:20
20 мая
Казахстан – Словакия – 23:20
22 мая
Казахстан – Германия – 19:20
23 мая
Казахстан – Италия – 19:20
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