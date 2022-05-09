Куаныш Кабдулов: «Наша задача – подниматься с каждым туром всё выше и выше»

Исполняющий обязанности главного тренера «Турана» Куаныш Кабдулов прокомментировал матч десятого тура Премьер-лиги против «Шахтера» (2:0).

– Хочется поздравить Туркестанскую область, город Туркестан с хорошей победой. Это первая наша победа у себя дома. Мы к этой победе шли и ребятам тоже говорили, что тот темп, который мы взяли, надо его развивать. Сегодня, в принципе – это принесло нам победу. Игра началась в нашем ключе: мы забили быстрый гол, были хорошие моменты, чуть-чуть в конце первого тайма начали какие-то ошибки допускать. В перерыве мы объяснили эти ошибки нашим игрокам, и во втором тайме ребята справились с этой задачей и забили второй гол. Поздравляю Шохана Абзалова, мы ему доверили и в той игре, и в этой игре, молодец, выложился, забил 2 нужных гола. Во втором тайме ребята тоже создали немало моментов, были хорошие моменты у Тони Сильвы и Ермека Тапалова. Будем дальше продолжать в том же духе, работать в этом темпе. Думаю, что нам нужно выполнить самую первую задачу – подниматься с каждым туром все выше и выше. Сейчас мы должны восстановиться и готовиться к выездной игре.

Когда счет нам позволяет, мы дали возможность нашим воспитанникам почувствовать «вкус» Премьер-лиги. В игре дебютировал Куаныш Дюсембекулы, с чем я его поздравляю. Футболист талантливый, и если он продолжит упорно тренироваться, то его ждет хорошее будущее.

– Закрепится ли Шохан Абзалов в основе после игры с «Шахтером»?

– Думаю, что он доказал это и в игре с «Астаной», где он выполнил ту функцию, которая была возложена на него. В игре с «Шахтером» мы решили выдвинуть его в роли нападающего, и он забил 2 гола. Конечно, если он будет прогрессировать и отрабатывать на каждой тренировке, то флаг ему руки, мы не будем этому препятствовать.

– Как дела у Азата Нургалиева, который был травмирован?

– Он почувствовал недомогание в области колена перед игрой с «Атырау», и показания медобследований показали, что ему нужна операция. 13-го числа он поедет в Москву и прооперируется.

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