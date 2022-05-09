Рудосельский выиграл Кубок Армении. Это первый трофей «Нораванка»

«Нораванк» вместе с казахстанским защитником Тимуром Рудосельским стал обладателем Кубка Армении
В финале «Нораванк» победил «Урарту» (2:0), а Рудосельский отыграл полный матч. Это дебютный трофей для клуба, который был создан в 2020 году.
Теперь вайкский клуб впервые в своей истории примет участие в квалификации Лиги Конференций.
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