В Костанайской области выделят 600 миллионов тенге на участие «Тобола» в Лиге чемпионов

Управление физической культуры и спорта акимата Костанайской области намерено потратить 600 миллионов тенге на участие «Тобола» в Лиге чемпионов УЕФА.

Соответствующий лот появился на портале государственных закупок.

«Цель: пропаганда и развитие массового, профессионального, молодежного футбола Костанайской области, как одного из средств укрепления здоровья населения, воспитания здорового образа жизни среди молодежи, развития и участия в летнем олимпийском виде спорта – футбол. Задачи: увеличение охвата населения, занимающихся массовым футболом в регионе. Срок реализации проекта: с июля 2022 года – декабрь 2022 года», – указано в технической спецификации.

Прием заявок на участие в конкурсе завершится 17 мая.

Костанайский клуб начнет участие в ЛЧ с первого квалификационного раунда.

Бабаян стоит перед выбором: остаться в чемпионате России или вернуться в «Тобол»

Трагическая история Олега Литвиненко: забил первый гол Казахстана в УЕФА, побил все рекорды КПЛ, но ушел из жизни в 33 года

Очередной допинговый скандал в казахстанском футболе: игрок сборной Абикен уже пропустил матч КПЛ, а врача команды перевели в молодежку