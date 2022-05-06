Бакаев не покинет «Аксу». Он восстанавливается после травмы бедра

Полузащитник «Аксу» Михаил Бакаев получил травму передней мышцы бедра.

По информации Sports.ru Казахстан, его не планируют увольнять или отстранять от команды.

Ранее журналист Владимир Жарков сообщил, что 34-летний игрок покидает клуб и что это может быть связано с допинг-скандалом Айбола Абикена.

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