Двух игроков молодежки «Жетысу» подозревают в сдаче матча. Руководство клуба ведет внутреннее расследование (А.Кожахмет)

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Руководство «Жетысу» ведет внутреннее расследование относительно двух игроков молодежной команды, сообщает журналист Айдын Кожахмет.

По информации инсайдера, их подозревают в сдаче игры в одном из недавних матчей Второй лиги за вознаграждение в 3 миллиона тенге.

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