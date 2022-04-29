Нападающий финского «РоКи» Батырлан Муратов прибыл в расположение сборной Казахстана по хоккею.

Он сыграл 49 матчей в регулярном чемпионате второй лиги Финляндии, где набрал 51 (19+32) балл.

В плей-офф провел 10 игр, заработав 6 (2+4) очков. Муратов – лучший бомбардир своей команды и седьмой в лиге.

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