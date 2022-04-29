Тренер «Турана» о 0:0 с «Атырау»: «Если бы Нургалиев и Федин были здоровы, то была бы совсем другая игра»

Главный тренер «Турана» Куаныш Кабдулов прокомментировал ничью с «Атырау» (0:0) в 8-м туре КПЛ.

– Очень сложная игра. «Атырау» играет от обороны и быстрыми вылетами в атаке. Мы готовились к этой игре, но чуть не было свежести, потому что у нас не было одного дня для восстановления, который был у «Атырау». Мы начали неплохо, контролировали ход игры. Игра, в принципе, была до гола: кто первый забил, тот бы и выиграл. По самоотдаче и желанию игроков никаких претензий к ним нет. Есть, конечно, игровые моменты, которые нам нужно проанализировать. Нам нужно более агрессивно играть в атаке. В игре нам не получилось забить гол. Для нас сейчас самое главное – восстановить игроков, потому что уже первого числа предстоит игра в Нур-Султане, и к этой игре мы должны подойти тщательно готовыми.

– Почему не играл Азат Нургалиев?

– У него микротравма и к сожалению, мы недосчитались не только Азата, но и Максима Федина. Если бы они были здоровы, то была бы совсем другая игра.

В апреле «Тобол» попал в кризис: команда проиграла впервые за год и потеряла очки в матчах с прямыми конкурентами

Необычная история африканца в Казахстане: одиннадцать лет пылил в Первой лиге, женился на казашке и полюбил беш, а в этом году дебютировал в КПЛ

Непредсказуемость – новая фишка КПЛ. После восьмого тура в таблице лидируют «Каспий» и Ордабасы», фавориты теряют очки, а «Актобе» остался без тренера