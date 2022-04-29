Prosports: Каниев и Абраев покидают исполком КФФ

Портал Prosports.kz сообщил, что Берик Каниев и Олжас Абраев покидают исполком КФФ.

Каниев решил уйти из исполкома по собственному желанию, его заявка находится на стадии рассмотрения.

Уход Абраева связан с уставом федерации, согласно которому генсек КФФ не может входить в состав исполнительного комитета.

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