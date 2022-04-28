«Аксу» расторг контракт с Хижниченко. Экс-форвард сборной Казахстана удручен своей формой (А. Кожахмет)

Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что экс-форвард сборной Казахстана Сергей Хижниченко расторг контракт с «Аксу».

«После 5-го тура руководство клуба, разочарованное игрой Хижниченко, предложило ему расторгнуть отношения. Нападающий и сам был удручен своей формой, поэтому не стал возражать и согласился на минимальную компенсацию», – пишет инсайдер.

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