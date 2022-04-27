«Акжайык» уступил «Аксу»

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«Акжайык» минимально проиграл «Аксу» (0:1) в 8-м туре КПЛ.

Единственный гол забил Арман Смаилов (68’).

Таблица здесь.

Акжайык – Аксу 0:1 (0:0, 0:0)
Дата проведения
27 апреля, 14.00, «Акжайык Уральск»
Онлайн матча
АкжайыкШустиков, Сикач, Омаров, Стаменкович, Сапанов, Саулет, Каленчук, Антипов, Рафаэл Сабино, Омиртаев, Имнадзе.
АксуГаджибеков, Суюмбаев, Обилор, Исламкулов, Бакаев, Жыргалбек-уулу, Какимов, Абикен, Красотин, Марат, Турлыбек.

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