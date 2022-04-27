«Акжайык» уступил «Аксу»

«Акжайык» минимально проиграл «Аксу» (0:1) в 8-м туре КПЛ.
Единственный гол забил Арман Смаилов (68’).
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 27 апреля, 14.00, «Акжайык Уральск»
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Акжайык –
Шустиков, Сикач, Омаров, Стаменкович, Сапанов, Саулет, Каленчук, Антипов, Рафаэл Сабино, Омиртаев, Имнадзе.
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Аксу –
Гаджибеков, Суюмбаев, Обилор, Исламкулов, Бакаев, Жыргалбек-уулу, Какимов, Абикен, Красотин, Марат, Турлыбек.
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