«Кызыл-Жар» – «Мактаарал»: где смотреть

«Кызыл-Жар» сыграет с «Мактааралом» в 8-м туре КПЛ.
Старт в 16:00 по Нур-Султану.
Посмотреть матчи чемпионата Казахстана можно по телеканалам Qazsport и Qsport.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 27 апреля, 13.00, «Астана Арена»
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Кызыл-Жар –
Каршакевич, Шмидт, Лобанцев, Коне, Гурман, Тихоновский, Зорич, Бушман, Нкололо, Жиан Мартинс, Мурза.
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Мактаарал –
Западня, Амирсеитов, Юденков, Литовченко, Розгонюк, Потапов, Алекс Бруно, Ахматов, Тузакбаев, Пайруз, Каримов.
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