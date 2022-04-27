«Кызыл-Жар» – «Мактаарал»: где смотреть

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«Кызыл-Жар» сыграет с «Мактааралом» в 8-м туре КПЛ.

Старт в 16:00 по Нур-Султану.

Посмотреть матчи чемпионата Казахстана можно по телеканалам Qazsport и Qsport.

Таблица здесь.

Кызыл-Жар – Мактаарал
Дата проведения
27 апреля, 13.00, «Астана Арена»
Онлайн матча
Кызыл-ЖарКаршакевич, Шмидт, Лобанцев, Коне, Гурман, Тихоновский, Зорич, Бушман, Нкололо, Жиан Мартинс, Мурза.
МактааралЗападня, Амирсеитов, Юденков, Литовченко, Розгонюк, Потапов, Алекс Бруно, Ахматов, Тузакбаев, Пайруз, Каримов.

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