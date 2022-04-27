Срджан Благоевич: «Кажется, что для некоторых VAR есть, а для некоторых его нет»

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич подвел итоги матча с «Тоболом» в 8-м туре КПЛ.

– Я хочу поздравить мою команду, моих ребят, они проявили себя на очень высоким уровне характера, который показали после событий, происходивших в первом тайме. Я поздравляю их и очень уважаю за характер, что они показали в игре. Они сделали это в очень сложных условиях.

Я был очень рад, когда появился VAR в Казахстане. Но кажется, что для некоторых он есть, а для некоторых нет. Я не прошу ничего, кроме одинакового отношения к командам. Я как тренер не ищу никакого преимущества и помощи, просто хочу чтобы условия были одинаковыми для всех. Я думаю, «Астана» как один из самых больших клубов Казахстана не заслужила такого, и ни один клуб не заслуживает такого отношения.

Желаю удачи «Тоболу» в будущем. Что касается результата, мне жаль, что мы не выиграли. Это было бы правильно после того, что мы показали сегодня. Но результат 1:1, заработали одно очко. Мы идем дальше. С такой уверенностью нашей команды, уверен, что будет только лучше и лучше в будущем.

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