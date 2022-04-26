Курбан Бердыев: «Сегодня мы не заслужили поражения»

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Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев высказался после поражения от «Ордабасы» (1:2) в КПЛ.

– Считаю, что сегодня мы не заслужили поражения. В каких-то моментах нам не везло в завершающей фазе, а где-то отлично играл вратарь соперника. Игроки оставили все силы на поле и продемонстрировали хорошую самоотдачу. 

Впереди нас ждет подготовка к поединку против «Кызыл-Жара», проведем работу над ошибками и постараемся сделать правильные выводы.

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