Лобанцев провел 50 игр за «Кызыл-Жар» в КПЛ

Голкипер «Кызыл-Жара» Мирослав Лобанцев провел 50 матчей за команду из Петропавловска в чемпионате Казахстана.

Юбилейной стала игра против «Ордабасы» (1:3) в 7-м туре КПЛ.

Российский вратарь дебютировал в составе клуба 7 марта 2020 года в матче против «Астаны» (0:4) в Нур-Султане.

За 50 игр он пропустил 52 мяча.

Игрок «Астаны» буквально отобрал мяч у одноклубника, чтобы забить: забавный случай из КПЛ

«Надо его вынести, а то будет говорить…»: Болельщики отреагировали на бой Морозов – Пайва в UFC

Седьмой тур КПЛ полон сюрпризов: «Тобол» и «Кайрат» проиграли, «Астана» разгромила «Каспий», но клуб из Актау по-прежнему первый