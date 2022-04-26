«Тобол» против «Астаны»

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«Тобол» сыграет с «Астаной» в 8-м туре КПЛ.

Старт в 20:00 по Нур-Султану.

Таблица здесь.

Посмотреть матчи чемпионата Казахстана можно будет по телеканалам Qazsport и Qsport.

Тобол – Астана
Дата проведения
26 апреля, 17.00, «Tobol Arena»
Онлайн матча
ТоболТомашевич, Малый, Мокин, Аманович, Марочкин, Брижиду, Тагыберген, Васильев, Йованчич, Жарынбетов, Сергеев.
АстанаПоляков, Милошевич, Кусяпов, Бескоровайный, Томасов, Оганесян, Дарабаев, Манзорро, Влут, Эбонг, Эужениу.

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