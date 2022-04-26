«Тобол» против «Астаны»

«Тобол» сыграет с «Астаной» в 8-м туре КПЛ.
Старт в 20:00 по Нур-Султану.
Таблица здесь.
Посмотреть матчи чемпионата Казахстана можно будет по телеканалам Qazsport и Qsport.
- Дата проведения
- 26 апреля, 17.00, «Tobol Arena»
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Тобол –
Томашевич, Малый, Мокин, Аманович, Марочкин, Брижиду, Тагыберген, Васильев, Йованчич, Жарынбетов, Сергеев.
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