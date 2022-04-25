«Аксу» подписал либерийского форварда Джонсона

По информации журналиста Айдына Кожахмета, «Аксу» подписал контракт с экс-нападающим «Солт-Лейка» и сборной Либерии Сэмом Джонсоном.

В 2016-м Джонсон переходил из шведского «Юргордена» в китайский «Ухань Залл» за 4.2 миллиона евро.

В казахстанский клуб форвард, в последнее время выступавший за «Мьелльбю», пришел в качестве свободного агента.

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