«Туран» – «Ордабасы»: где смотреть

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«Туран» сыграет с «Ордабасы» в 6-м туре КПЛ.

Старт в 19:00 по Нур-Султану.

Матчи КПЛ показывают по телеканалам Qsport и Qazsport.

Туран – Ордабасы
Дата проведения
16 апреля, 16.00, «Туркестан Арена»
Онлайн матча

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