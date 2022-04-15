«Акжайык» – «Астана»: где смотреть

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«Акжайык» сыграет с «Астаной» в 6-м туре КПЛ.

Старт в 15:00 по Нур-Султану.

Матчи КПЛ показывают по телеканалам Qsport и Qazsport.

Акжайык – Астана
Дата проведения
16 апреля, 12.00, «Акжайык Уральск»
Онлайн матча

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