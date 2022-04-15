«Барыс» закрыл долги перед игроками

Телеграм-канал «Арена Бреда» сообщил, что «Барыс» рассчитался по задолженностям по заработной плате.

Отмечается, что хоккеисты казахстанского клуба получили деньги за январь-февраль и март.

Видмон – яркий новичок «Актобе»: француз уже в списке бомбардиров, а его гол стал лучшим в марте

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