Даррен Дитц вышел в финал Кубка Гагарина вместе с ЦСКА

Теги сборная Казахстана по хоккею Даррен Дитц Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Московский ЦСКА, за который выступает защитник сборной Казахстана по хоккею Даррен Дитц, вышел в финал Кубка Гагарина.

В финальной серии Западной конференции армейцы были сильнее питерского СКА (счет в серии – 4:3).

Соперником ЦСКА по финалу станет магнитогорский «Металлург».

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