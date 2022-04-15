Даррен Дитц вышел в финал Кубка Гагарина вместе с ЦСКА

Московский ЦСКА, за который выступает защитник сборной Казахстана по хоккею Даррен Дитц, вышел в финал Кубка Гагарина.

В финальной серии Западной конференции армейцы были сильнее питерского СКА (счет в серии – 4:3).

Соперником ЦСКА по финалу станет магнитогорский «Металлург».

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