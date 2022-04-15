Джавадов покинул «Туран» вслед за Газзаевым: «Я бы не остался там без него»

Азербайджанский тренер Вагиф Джавадов покинул «Туран» и дал интервью AzeriSport.

– В данный момент нахожусь в Баку, главный тренер Владимир Газзаев отправился в Москву.

– Как получилось, что вы ушли из команды?

– Ушел главный тренер, и я за ним. С Газзаевым пришел, с Газзаевым и ушел.

– Шансов остаться не было?

– Я бы не остался там без него. Какое бы предложение ни поступило, какие бы финансовые условия ни были бы, это ничего бы не изменило. Это даже не обсуждается. Иначе я не мог поступить. Не каждый так делает, но мои принципы не позволили бы мне остаться.

– Почему ваш тренерский штаб не задержался в Казахстане?

– Владимир Газзаев по семейным обстоятельствам временно не мог исполнять свои обязанности, поэтому пришлось покинуть клуб. Команду он собрал с нуля. Почти 70 процентов игроков пришли в команду из-за него. Многие из них работали с ним в более амбициозном «Тоболе». Плохо начали сезон, но на то были обстоятельства: ведущие игроки не присоединились вовремя, чей-то трансфер сорвался. Это и многое другое сказалось. Если бы мы остались, то, уверен, эта команда заиграла бы, и заиграет. Жизнь продолжается, удачи этому клубу. Думаю, Газзаев решит свои проблемы и в скором времени будет в новом клубе. Он большой профессионал, и за короткое время я это увидел.

– Есть вероятность, что в дальнейшем он вас вновь пригласит?

– Думаю, все будет хорошо. Главное, чтобы у него все было хорошо, и в семье не было проблем.

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