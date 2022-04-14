Тренер «Жениса» Али Алиев: «Пристегнитесь – мы взлетаем!»

Главный тренер «Жениса» Али Алиев высказался после победы над «Академией Онтустик» (3:2) во втором предварительном этапе Кубка Казахстана по футболу.

– Мы понимали, насколько сложный соперник нас ждал: команда обучена, уже долгие годы играет и тренируется в одной системе, провела качественный УТС в Турции. Но мы конкретно знали все сильные стороны соперника и реализовали план на матч. Футболисты приняли наши требования и получают плоды в игре, где их физическое состояние с каждым днем становится лучше, понимание тактических задач все лучше и лучше. Ну и менталитет команды, а также отдельных игроков радует – несмотря ни на что, они не останавливаются и выполняют максимально требования тренерского штаба.

Словом, хочу сказать своим игрокам одно: мы раньше были внизу, но теперь пристегнитесь – мы взлетаем!

Мы закрыли мячом лицо легенды Лиги чемпионов. Но вы же все равно угадаете, кто это?

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