Карагандинский «Шахтер» оштрафовали на 100 МРП за выбежавшего на поле болельщика

Состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ, где были приняты следующие решения:

5-й тур КПЛ

«Ордабасы» – «Тобол»

За лишение соперника явной возможности забить гол, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Тобол» Марочкина А. дисквалифицировать на один матч. Срок дисквалификации считать с 10 апреля 2022 года.

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений пятью игроками команды, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Тобол», наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Тобол» оплатить штраф до 13 мая 2022 года включительно.

«Шахтер» – «Мактаарал»

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в выходе на поле болельщика для фотографирования на 51 минуте игры, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК «Шахтер», наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Шахтер» оплатить штраф до 13 мая 2022 года включительно.

Предварительный этап Кубка Казахстана по футболу

«Кыран» – «Академия «Оңтүстік»

За физическое воздействие, выразившееся в агрессивном поведении и ударе соперника рукой в лицо после остановки игры, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Кыран» Хамытбекова А. дисквалифицировать на пять матчей. Срок дисквалификации считать с 7 апреля 2022 года.

«Aqtobe City» – «Жетысу»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений шестью игроками команды, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Aqtobe City», наложить штраф в размере 50 МРП. ФК «Aqtobe City» оплатить штраф до 13 мая 2022 года включительно.

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