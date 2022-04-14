Президент Международной федерации тенниса прибыл в Казахстан

Президент ITF Дэвид Хаггерти прибыл в Казахстан.

Он осмотрел теннисные центры ЦСКА, ACE и Gorky Tennis Park в Алматы и отметил, что южная столица – один из самых теннисных регионов Казахстана.

Сегодня Хаггерти примет участие в жеребьевке квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Казахстана и Германии, которая пройдет в Нур-Султане.

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