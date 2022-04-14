Полузащитник «Ордабасы» Батищев: «Симпатизирует игра Бускетса, Хави и Иньесты. Хотелось бы от них взять какие-то качества»

Украинский полузащитник «Ордабасы» Александр Батищев дал интервью клубной пресс-службе.

– Какие цели ставишь в «Ордабасы»?

– Новая страна, новый футбол, новый опыт для меня. Играть, развиваться и добиваться успеха – это прежде всего. Ну и помочь молодой команде, которая только строится.

– Какая обстановка в раздевалке?

– Моральный дух – хороший. Команда молодая, сплоченная. Ребята вместе играли в том сезоне, плюс мы добавились. Тренер строит команду на хороших отношениях, поэтому команда будет боевой, на хорошем уровне. Будем добиваться успехов.

– С кем из команды ты первым познакомился?

– Первым был Серж Ньюадзи. Когда я впервые приехал на базу, нас поселили вместе с ним. Мы начали общаться, подружились, и это стало первым знакомством.

– Планируешь ли ты играть в «Ордабасы» и в следующем сезоне?

– На данный момент, конечно, да. Но футбольная карьера – такая вещь, что нет смысла загадывать. Сегодня ты можешь быть здесь, а завтра – уже в другом месте. Меня все здесь устраивает.

– Почему выбрал номер 9?

– В детстве пришел на футбол, были соревнования. Команда искала хорошую «семерку» и «девятку». Так и полюбил этот номер, и стараюсь его придерживаться. Он мой самый любимый.

– Нравится ли Шымкент?

– Да, хороший город. Уютный, теплый. Был в парке, прогуливался с семьей. Все очень нравится. Люди добрые, отзывчивые. Супер!

– Кто твой кумир в футболе?

– Кумиров нет, но мне симпатизирует игра Серхио Бускетса, Хави и Иньесты. Хотелось бы от них взять какие-то качества.

– Что ты делаешь, когда чувствуешь, что находишься не в форме?

– Такое редко бывает, конечно (смеется). Когда не идет игра, можно словом поддержать партнера. Выполнить какие-то простые действия, отдать точные передачи, чтобы потом пошло. Психологический момент.

– Что означают ваши татуировки?

– У меня три ребенка, на татуировках написаны их имена и даты рождения. У жены такие же. В честь своих детей.

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