Футзалист сборной Казахстана Тайнан дисквалифицирован на 15 матчей за удар судьи

Игрок «Эль-Посо» и сборной Казахстана по футзалу Тайнан дисквалифицирован в Испании на 15 матчей.

Причиной столь суровой меры стало то, что казахстанец ударил судью в финале Кубка Испании против «Барселоны» (3:3, 6:7 пен.)

Тайнан забил второй гол своей команды, а также отправил мяч в свои. Казахстанец разозлился на судью, когда в серии пенальти арбитр заставил перебить удар, взятый голкипером «Эль-Посо», решив, что игрок вышел из ворот.

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