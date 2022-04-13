Казахстанские женщины-рефери отработали на отборочных матчах Евро-2022 среди девушек до 19 лет

Казахстанские футбольные арбитры Татьяна Сорокопудова (Караганда) и Наргис Магау (Алматы) работали на отборочных матчах Евро-2022 среди девушек до 19 лет в Северной Ирландии.

Они обслуживали матчи группы, в которой встретились сборные Азербайджана, Мальты, Северной Ирландии и Фарерских островов.

Казахстанки были задействованы в матчах Северной Ирландии против Мальты (1:1), Фарерских островов (5:0) и Азербайджана (1:0).

В двух матчах Сорокопудова выступала в качестве главного судьи, еще в одной она была резервным арбитром. Магау отработала все три игры в качестве ассистента главного судьи.

Игры состоялись в период с 6 по 12 апреля.

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