Казахстанские женщины-рефери отработали на отборочных матчах Евро-2022 среди девушек до 19 лет

Казахстанские футбольные арбитры Татьяна Сорокопудова (Караганда) и Наргис Магау (Алматы) работали на отборочных матчах Евро-2022 среди девушек до 19 лет в Северной Ирландии.
Они обслуживали матчи группы, в которой встретились сборные Азербайджана, Мальты, Северной Ирландии и Фарерских островов.
Казахстанки были задействованы в матчах Северной Ирландии против Мальты (1:1), Фарерских островов (5:0) и Азербайджана (1:0).
В двух матчах Сорокопудова выступала в качестве главного судьи, еще в одной она была резервным арбитром. Магау отработала все три игры в качестве ассистента главного судьи.
Игры состоялись в период с 6 по 12 апреля.
Мы закрыли мячом лицо легенды Лиги чемпионов. Но вы же все равно угадаете, кто это?
Болельщики «Тобола» с уважением встретили Нургалиева в Костанае: экс-кэпу посвятили баннер и изменили логотип фан-движения
Геннадий Головкин отправил Мурату в нокаут в девятом раунде. У сорокалетнего GGG теперь три пояса и возможный реванш с Канело
Криминальный авторитет из Казахстана «Дикий Арман» тесно связан со спортом: дарил боксерам деньги на ЧМ, дружит с футболистами, а бойцы UFC (даже Хабиб) считают его другом
Комментарии