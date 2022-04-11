Алип: «Раньше пацаны в «Зените» меня только поддерживали, а теперь прикалываются»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал гостевую победу над «Ахматом» (2:0) в РПЛ.

– Вы вышли на замену в не самый простой момент на 65-й минуте. Как это выглядело вашими глазами?

– Когда начался второй тайм, главный тренер сразу отправил разминаться меня, Магу Оздоева и Лешу Сутормина. При этом никак не думал, что первым из нашей тройки выйду на замену. Поэтому, когда позвали к скамейке на 63-й минуте, сам этому удивился. Даже думал сначала, что зовут не меня, а Магомеда Оздоева. Но потом, конечно, быстро переоделся и на поле.

– С каким заданием вас выпускали?

– Отодвинуть игру от своих ворот. Было видно, что мы в обороне чуть-чуть просаживаемся, а «Ахмат» начинает усиленно атаковать, чтобы сравнять счет. Тем более, соперник тоже выпустил нападающего Себаи. Мы перестроились на игру в три центральных защитника и свою задачу, думаю, выполнили – не пропустили, а сами забили второй. Причем, пацаны, которые тоже вышли на замену.

– Знали, что «Зенит» очень давно не выигрывал в Грозном в матчах чемпионата?

– Серьезно?

– 7 лет.

– Если честно, не знал. И не ожидал, что настолько трудно здесь будет играть. Но вообще, заметил, что гостевые матчи в целом нам в последнее время не просто даются.

– В чем тут дело?

– Возможно в полях. Мы привыкли к хорошим. Нет, в Грозном или Сочи оно не плохое. Просто трава высоковата. Ну и, конечно, мотивация у хозяев при своих болельщиках с «Зенитом» огромная. Будь то «Крылья Советов» или «Сочи». Поэтому, очень рад, что обыграли «Ахмат».

– В «Зените» и Петербурге уже освоились?

– Да! Шутим уже с пацанами. Раньше они меня в основном только поддерживали, а теперь прикалываются. Иногда даже «жестко». Значит, становлюсь в команде своим (улыбается).

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