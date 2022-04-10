«Аксу» – «Актобе»: где смотреть

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«Аксу» сыграет с «Актобе» в 5-м туре чемпионата Казахстана по футболу.

Старт в 17:00 по Нур-Султану.

Посмотреть матчи чемпионата можно по телеканалам Qsport и Qazsport.

Аксу – Актобе
Дата проведения
10 апреля, 14.00, «Орталык Павлодар»
Онлайн матча
АксуСуюмбаев, Обилор, Жаксыбаев, Кучеренко, Жыргалбек-уулу, Какимов, Каиркенов, Абикен, Кульжанов, Марат, Турлыбек.
АктобеЛогвиненко, Стаменкович, Ерланов, Танжариков, Камболов, Жулпа, Шомко, Адукор, Видмон, Гоу, Рожерио Шина.

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