«Туран» – «Кызыл-Жар»: где смотреть

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«Туран» сыграет с «Кызыл-Жаром» в 5-м туре чемпионата Казахстана по футболу.

Старт в 18:00 по Нур-Султану.

Туран – Кызыл-Жар
Дата проведения
10 апреля, 15.00, «Туркестан Арена»
Онлайн матча
ТуранЗалеский, Керимжанов, Клещенко, Скворцов, Токотаев, Нургалиев, Диакате, Осучукву, Федин, Фазли, Мухамед.
Кызыл-ЖарКаршакевич, Лобанцев, Мурачев, Есимов, Коне, Зорич, Бушман, Подио, Жиан Мартинс, Панюков, Козлов.

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