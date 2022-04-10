«Туран» – «Кызыл-Жар»: где смотреть

«Туран» сыграет с «Кызыл-Жаром» в 5-м туре чемпионата Казахстана по футболу.
Старт в 18:00 по Нур-Султану.
- Дата проведения
- 10 апреля, 15.00, «Туркестан Арена»
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Туран –
Залеский, Керимжанов, Клещенко, Скворцов, Токотаев, Нургалиев, Диакате, Осучукву, Федин, Фазли, Мухамед.
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