Женская сборная Казахстана по хоккею обыграла Южную Корею во втором матче чемпионата мира в группе В первого дивизиона.

Шайбы:

0:1 – 11:10 – Брод (Риу, Бэрндсэн); 0:2 – 14:29 – Алдабергенова (Ашимова, Турсынова) ГБ; 0:3 – 20:15 – Турсынова (Алдабергенова, Ашимова); 0:4 – 25:01 – Брод (Маклин, Ашимова); 0:5 – 25:50 – Алдабергенова (Маклин, Ашимова); 1:5 – 59:47 – Чой (Ким С., Ким Т.);

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